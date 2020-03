Emergenza Coronavirus, Ponza e Ventotene chiedono l’istituzione di postazioni sanitarie per il controllo dei passeggeri

Ponza e Ventotene – “La veloce propagazione del Covid-19 sta creando apprensione ed angoscia nella popolazione delle isole di Ponza e Ventotene in relazione al fatto che la condizione di insularità (contesto fragile e separato dal mare, piuttosto lontano dal continente) pone non pochi problemi logistici circa la gestione sanitaria nel caso di un eventuale contagio in loco, specie se esteso.”

È quanto si legge nella richiesta del sindaco di Ponza e dal sindaco di Ventotene inviata alla Regione e al Prefetto di Latina, al fine di ottenere l’istituzione, al porto di Formia, di una postazione sanitaria per il controllo dei passeggeri diretti alle isole pontine. Una postazione dove poter accertare l’assenza dei sintomi del Coronavirus.

Una richiesta, infine, quella del sindaco Ferraiuolo e del sindaco Santomauro scaturita anche in virtù dell’ordinanza emanata nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Campania, nella quale si limita l’accesso alle isole del Golfo di Napoli.

