Fiumicino, incidente fra 5 auto su via dell’Aeroporto: interviene l’eliambulanza

Fiumicino – Altra mattinata di passione per gli automobilisti del litorale. A causa di un incidente avvenuto all’altezza di Via Dei Montgolfier, in direzione dell’Aeroporto di Fiumicino, si registrano lunghe code e rallentamenti. Ripercussioni sul traffico anche nel senso di marcia opposto, con code tra via dell’Aeroporto Di Fiumicino e Via Dei Montgolfier. Cinque le auto coinvolte nel sinistro. Intervento dell’eliambulanza per soccorrere i feriti. La strada è chiusa in direzione dell’Aeroporto Di Fiumicino, attive deviazioni. Sul posto la Polizia Locale sta cercando di defluire le auto rimaste in coda.

(Il Faro online)