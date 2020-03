Furti ad Ardea, i cittadini si uniscono per sorvegliare il territorio

Ardea – I cittadini del quartiere Nuova Florida nel comune di Ardea si stanno organizzando per sorvegliare il territorio a seguito di vari furti avvenuti di recente nella zona.

“Propongo un incontro – si legge in un post pubblicato nel gruppo Facebook “Furti in Ardea” – per questo pomeriggio per conoscerci, scambiarci idee, numeri di telefono, per restare in costante contatto, rimanere aggiornati in tempo reale su ciò che succede ed organizzarci per iniziare a controllare il nostro quartiere. Ore 17:30, Largo Udine, in modo da avere spazio per parcheggiare e non creare confusione”.

L’iniziativa al momento sta riscontrando un discreto successo tra i cittadini del Comune. Dopo i continui furti denunciati da diversi residenti nei vari gruppi Facebook del quartiere Nuova Florida, gli abitanti del territorio, stanchi della situazione, si stanno muovendo per sorvegliare la propria casa.

(Il Faro online)