La spesa ai tempi del Coronavirus: a Minturno consegne a domicilio gratuite per le persone più a rischio

Minturno – Tra solidarietà ed emergenza. Confcommercio Lazio sud Minturno, insieme al Comune, hanno messo in campo un’iniziativa per far fronte alla spesa quotidiana ai tempi del Coronavirus, con consegne a domicilio gratuite per le persone più fragili ed esposte al rischio del contagio.

“Il progetto che vede coinvolte numerose attività nostre associate della città – ha dichiarato il presidente Antonio Lungo – va incontro alle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, emanato per il contenimento del contagio da Coronavirus, che raccomanda infatti a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il servizio è attivo da oggi.

Siamo una comunità unita e solidale. Insieme – conclude la nota – supereremo anche questo momento.”

Foto di: Pietro Zangrillo

