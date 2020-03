Nettuno, primo caso accertato di Coronavirus

Nettuno – Accertato il primo caso di Coronavirus a Nettuno. A darne notizia è lo stesso Sindaco della città, Alessandro Coppola, tramite un comunicato stampa.

“Ho ricevuto comunicazione del primo caso di Covid 19 a Nettuno – afferma Coppola -. Come primo cittadino di Nettuno voglio intervenire sulla situazione da una parte rassicurando i cittadini, dall’altra invitando tutti a tenere il comportamento più prudente possibile”.

“I sanitari stanno operando nella massima sicurezza e con impegno nell’interesse della cittadinanza ma sono i cittadini che possono fare la differenza nel fermare il virus: state in casa, giovani e anziani, non organizzate riunioni e assembramenti, rispettate le distanze di sicurezza, lavatevi le mani ed evitate luoghi affollati. I cittadini con un comportamento corretto possono fare la differenza”.

“Sarò io il primo a dare il buon esempio – conclude il primo cittadino – e a ridurre tutte le attività sociali non necessarie. Al contempo sarò sempre in prima fila per tutelare la città e i cittadini anche dal Coronavirus: insieme supereremo anche questa, con l’impegno di ognuno a tenere il giusto comportamento in una fase di emergenza nazionale”.

(Il Faro online)