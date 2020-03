Parco Leonardo contro il coronavirus, servizio di spesa a domicilio per gli anziani

Fiumicino – Il Comitato di quartiere Parco Leonardo, da sempre sensibile alle necessità dei Residenti e principalmente in questo drammatico frangente per tutto il Paese a causa della diffusione del Coronavirus, ha deciso di offrire il proprio contributo alla comunità di Parco Leonardo aiutando gli anziani e tutte le persone che si trovano in difficoltà, recapitando la spesa a casa delle fasce più deboli, evitando loro contatti con possibili fonti di contagio.

“Questa opportunità – spiega Antonio Canto, presidente del Cqpl – nasce grazie alla collaborazione di un esiguo numero di membri e volontari del Comitato, spinti da un forte spirito di comunità, invitando a richiedere il servizio solo per reale necessità.

Crediamo fortemente che Fiumicino sia un territorio da riorganizzare anche grazie all’unione di intenti, allo spirito di iniziativa dei tanti cittadini volenterosi e da una visione a lungo termine supportata da legami sociali e senso di responsabilità.”

È un dovere morale, oltre che civico – spiega ancora Canto – decidere di aiutare le persone anziane e tutti coloro che si trovano in difficoltà nel nostro quartiere, proponendo una staffetta tra i membri del Consiglio Direttivo per portare la spesa a casa a chi ne ha bisogno.

Chiediamo di fare lo stesso alle realtà associative di #Fiumicino, di organizzare altre staffette sul territorio per incentivare l’economia locale, davvero. Senza slogan, senza pericoli. Siamo una comunità, in questo momento c’è bisogno di unità sociale, senza paura”, conclude Canto.

Come fare ad accedere al servizio? Scrivere a info@cqpl.it

(Il Faro on line)