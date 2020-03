Torrimpietra, auto si ribalta nella notte sull’Aurelia: morte due ragazze

Fiumicino – Incidente mortale nella notte sulla via Aurelia, all’altezza del chilometro 26, tra Torrimpietra e Aranova. Un’automobile con a bordo tre ragazze è uscita fuori strada, ribaltandosi più di una volta. A perdere la vita la conducente, una giovane di 19 anni, e una delle due passeggere, di 16 anni. Entrambe erano di Fiumicino.

L’altra ragazza a bordo della vettura, di 18 anni, originaria di Ladispoli, è stata trasportata all’Aurelia Hospital ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediato sul posto l’intervento dei carabinieri di Torrimpietra e del gruppo Radiomobile di Civitavecchia per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

(Il Faro online)