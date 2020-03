Coronavirus, a Fiumicino prime multe nei locali dove non si rispetta la distanza di sicurezza

Fiumicino – Ci si era affidati al senso civico, nella speranza che non si dovesse restringere ulteriormente le misure che il Governo e tutti gli enti preposti hanno messo in atto per mitigare il più possibile l’emergenza Coronavirus.

Eppure, nelle scorse ore, sul litorale romano, la distanza di sicurezza di almeno un metro per troppe volte non è stata rispettata (leggi qui). Per questo, a seguito del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Commissariato di Fiumicino ha svolto i primi controlli all’interno dei locali pubblici, per verificare che le nuove norme siano effettivamente messe in atto.

Alcune attività sono state sanzionate, mentre è stato denunciato il titolare di un locale dove si sarebbe svolta una festa di compleanno senza che fossero rispettate le distanza di sicurezza. Il proprietario e stato anche segnalato al Comune di Fiumicino con la proposta che gli venga temporaneamente sospesa la licenza.

(Il Faro online)