Coronavirus, de Vecchis e Rufa: “Sospendere la vendita di Alitalia”

Roma – I senatori della Lega William de Vecchis e Gianfranco Rufa hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dello Sviluppo Economico, chiedendogli di sospendere, data la gravità dell’emergenza scatenata dal diffondersi del nuovo coronavirus, la vendita di Alitalia.

“Premesso che lo scorso 6 marzo, sul sito della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia – si legge nel testo dell’interrogazione -, è stato pubblicato l’’Invito a manifestare interesse per l’acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria’ e che, ai sensi del citato invito, il termine per far pervenire le manifestazioni di interesse all’operazione è stato fissato alle ore 23:59 italiane del 18 marzo 2020; considerato che la situazione di emergenza epidemiologica che sta vivendo l’Italia può concretamente compromettere la seria ed effettiva riuscita delle operazioni di vendita di Alitalia e che la situazione di Alitalia, già assai compromessa, è ora resa più drammatica dal drastico calo della domanda, a causa dell’emergenza epidemiologica, che sta interessando il trasporto aereo, al Ministro in indirizzo si chiede se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di differire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, previsto dal bando per la vendita di Alitalia“.

(Il Faro online)