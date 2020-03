Coronavirus, il centrodestra di Fiumicino e liste civiche: “Le nostre proposte per salvaguardare l’economia”

Fiumicino – “Mai come ora è necessario che il mondo politico faccia fronte comune per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. E il centrodestra di Fiumicino non è da meno: sin dai primi giorni di quest’emergenza, infatti, ci siamo resi disponibili al dialogo e a qualunque tipo di collaborazione funzionale alla gestione della situazione. Proprio per questo, abbiamo avanzato all’Amministrazione comunale una serie di richieste per far sì che l’economia della città non venga straziata dall’emergenza che stiamo vivendo”. Lo afferma una nota firmata dai gruppi consiliari di Opposizione di centrodestra e liste civiche collegate di Fiumicino.

“Fra queste – prosegue il comunicato – , c’è la sospensione dei tributi locali, delle rateizzazioni e delle imposte comunali con l’adozione di una variazione del bilancio in corso al fine di rivedere il carico delle tasse locali per i mesi di marzo e aprile; la proroga delle concessioni demaniali – come già fatto da altri comuni del Lazio e già oggetto di Ordine del Giorno protocollato – per il settore turistico ricettivo; l’istituzione di un fondo comunale di aiuti sociali alle famiglie in difficoltà; lo slittamento del pagamento dei parcheggi a strisce blu nelle località ed attività d’interesse turistico ricettivo, nonché l’organizzazione di Notti Bianche durante il periodo estivo per il rilanciare il suddetto settore turistico ricettivo.

Inoltre – prosegue la nota – chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi per chiedere al governo di sospendere il bando per la vendita di Alitalia e di garantire sostegno al comparto del trasporto pubblico non di linea. Infine, proponiamo di far leva sull’Ancai perché consideri Fiumicino, in qualità di città aeroportuale, zona rossa dal punto di vista economico. Sappiamo per certo – conclude – che molte di queste proposte sono già attuabili, mentre altre dovranno essere sottoposte all’analisi dei tecnici ed esperti di ciascun settore”.