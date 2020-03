Coronavirus, il sindaco di Fiumicino: “Allo studio misure per famiglie e imprese”

Fiumicino – “Poco fa si è chiusa la commissione dei capi gruppo a cui ho partecipato, insieme alla presidente Alessandra Vona, per fare il punto sulla situazione derivata dall’emergenza coronavirus che stiamo vivendo in tutto il Paese”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Ho comunicato che stiamo lavorando, di concerto con gli uffici del bilancio, per elaborare misure che siano di supporto alle famiglie e alle imprese – spiega il sindaco – specialmente quelle dei settori più colpiti dalla crisi in atto”.

“Ho anche ascoltato con interesse le proposte che arrivano dai gruppi consiliari, di maggioranza e opposizione – prosegue – e sarà mia premura verificare le condizioni per attuare tutte quelle che hanno lo scopo di limitare il più possibile gli effetti dell’allarme sanitario”.

“Siamo pronti a sostenere, come possibile, famiglie e imprese – conclude Montino – ma di concerto con tutti i capi gruppo lancio un appello accorato ai commercianti, ai ristoratori, ai titolari di bar e a tutti gli altri esercenti: rispettate e fate rispettare le misure di sicurezza previste dai decreti. Ne va della salute di tutta la comunità. Ricordo anche che contravvenire a quelle prescrizioni e, quindi, ai decreti costituisce reato penale. Come ho detto fin dall’inizio, serve la collaborazione di tutte e tutti, ognuno per la sua parte”.

(Il Faro online)