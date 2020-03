Coronavirus, l’appello di Fratelli d’Italia al Sindaco di Minturno

Minturno – In nome dell’emergenza Coronavirus il coordinamento locale di “Fratelli d’Italia” fa sapere di essere a disposizione del Comune di Minturno e del sindaco, Gerardo Stefanelli “in virtù del nostro grande senso di responsabilità, vogliamo tendere la mano all’amministrazione comunale, in questo delicato momento non servono polemiche e contrapposizioni ma unione e condivisione“, si legge infatti in una nota.

Il “non fare polemiche” però, non esime Fratelli d’Italia dal fare qualche appunto all’amministrazione minturnese: “Come dirigenti di partito- dichiarano Moccia, Smith e Messore- chiediamo alla giunta di prendere una posizione forte e netta su due questioni fondamentali che da tempo immemore abbiamo sollevato: la trasformazione dell’ospedale di Minturno in un Pat (con addirittura la chiusura notturna per far fronte all’emergenza coronavirus a causa della carenza di personale all’ospedale di Formia leggi qui) e la nuova emergenza idrica causata dalla negligenza di Acqualatina.

Questa situazione di emergenza deve essere uno sprone per migliorare tutte quelle questioni che la politica ha lasciato colpevolmente irrisolte – proseguono i dirigenti del partito di Giorgia Meloni – è assurdo che, invece di provvedere all’assunzione di personale sanitario si chiudano gli ospedali, così come è assurdo che, nonostante le prescrizioni mediche di lavarci continuamente le mani, dai rubinetti esca acqua marrone.

È arrivato il momento -conclude la nota – di prendere una posizione netta, al fine di far comprendere a chi ci governa a livello regionale e nazionale che la nostra gente va tutelata.”