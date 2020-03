Coronavirus: martedì 10 e mercoledì 11 marzo chiusi gli uffici del comune di Fiumicino

Fiumicino – Per limitare il più possibile assembramenti di persone e, quindi, per ottemperare alle direttive del Governo nell’interesse di tutte e tutti, gli uffici del Comune saranno chiusi al pubblico nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 marzo.

Restano aperti, per casi urgenti, solo gli uffici dell’anagrafe e dello Stato civile. Si sconsiglia alle cittadine e ai cittadini che non avessero urgenze di presentarsi agli sportelli. È possibile scaricare certificati online dall’apposito servizio attivo sul sito del Comune.

Gli ingressi, in ogni caso, saranno contingentati come già da qualche giorno con file prestabilite che mantengano le distanze di sicurezza tra le persone. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di ingresso al Comune da giovedì in poi.