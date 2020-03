Coronavirus, patto fra le farmacie di Fiumicino e Terni: il rifornimento di disinfettante arriva in aereo

Fiumicino – Arrivato all’aviosuperficie di Terni con un piccolo aereo, un rifornimento di prodotto base di disinfettante per le mani destinato alle farmacie comunali della città. La consegna è avvenuta nell’ambito di un accordo tra Farmacia Terni e l’azienda corrispettiva di Fiumicino finalizzata all’autoproduzione del disinfettante stesso.

La città umbra ha infatti messo a disposizione i contenitori di plastica, quella laziale la materia prima. Il disinfettante sarà messo in vendita a Terni nelle farmacie pubbliche a prezzo calmierato.

Fabio Reposi, socio delle farmacie comunali di Fiumicino, ha consegnato cinque contenitori pieni all’amministratore unico delle farmacie ternane, Mauro Scarpellini. “Stiamo producendo nel nostro laboratorio – ha detto Scarpellini – e ora, con le nuove scorte, possiamo proseguire a rifornire i cittadini e gli uffici pubblici e privati. I cittadini non si preoccupino, se finisce il prodotto in farmacia si prenotino e in poche ore la produzione soddisferà la richiesta”.

(fonte Ansa)