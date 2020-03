Coronavirus: tre casi accertati a Civitavecchia, uno a Santa Marinella

Civitavecchia – Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha ricevuto dal direttore generale della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle, la notizia di quattro casi riguardanti il territorio di competenza. Ha pertanto riunito alla presenza dello stesso Quintavalle la task force comunale. Un caso, nel Comune di Santa Marinella, è asintomatico e in buone condizioni: si trova in sorveglianza domestica.

Gli altri due casi, una coppia residente a Civitavecchia, era in isolamento da giorni e sarà trasferita presso altra struttura ospedaliera romana. Risulta positivo al Coronavirus anche un anziano, già monitorato per altre patologie, residente a Civitavecchia. In tutto il territorio di competenza della Asl Roma 4 sono 161 persone in sorveglianza domiciliare.

(Il Faro online)