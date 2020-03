Covid-19, a Fiumicino più controlli della Polizia Locale nei locali e nei luoghi della movida

Fiumicino – “In accordo con le altre Forze dell’ordine a partire dalle prossime ore saranno intensificati i controlli sul territorio, in particolare nel weekend e nei luoghi della movida, per verificare che siano seguite da tutte le attività commerciali le prescrizioni indicate nei decreti governativi e regionali in merito alla prevenzione della diffusione del coronavirus“. Lo dichiara la Comandante della Polizia locale, dottoressa Lucia Franchini.

“Si tratta – spiega – di una attività di sensibilizzazione volta alla tutela di tutti e nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Per queste operazioni, in particolare nei fine settimana, ci avvarremo anche del contributo delle associazioni di volontariato. Ricordiamo a tutti che contravvenire a quanto stabilito dagli ultimi decreti governativi costituisce un comportamento illecito. Gli esercizi commerciali che non rispetteranno le normative rischiano la sospensione dell’attività”.

(Il Faro online)