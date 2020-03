Previsioni Meteo Italia

Situazione: mentre l’estremo Sud affronta l’instabilità residua collegata alla saccatura giunta sull’Italia nella giornata di sabato, sul nord Atlantico fervono i preparativi per un nuovo attacco perturbato. Si tratta di un impulso di aria fredda proveniente dal mare del Nord che entrerà piuttosto velocemente nel Mediterraneo centrale dalla Valle del Rodano nella mattinata di lunedì formando un minimo di bassa pressione che dall’alto Tirreno scivolerà poi verso sud ed entro la fine di lunedì sarà già in prossimità della Sicilia. Annessa al vortice una perturbazione che porterà una sventagliata di piogge, temporali, neve e venti forti. I fenomeni non interesseranno però tutta la penisola, vediamo un dettaglio:

Meteo lunedì: Nord, brutto tempo fin dal mattino al Nordovest con piogge sparse e temporali anche localmente intensi sulla Liguria. Neve sulle Alpi dai 700m dei settori orientali ai 1100m di quelli occidentali. Qualche pioggia in arrivo anche sulla Lombardia e più sporadica sull’alto Veneto, fenomeni pressoché assenti altrove. Centro, brutto tempo fin dal mattino in Sardegna con piogge e temporali, peggiora su Toscana e Lazio dal pomeriggio con piogge e rovesci, nubi in aumento altrove ma senza fenomeni significativi. Sud, bel tempo prevalente al mattino salvo ultimi sporadici fenomeni sul basso Tirreno, dal pomeriggio nubi in aumento con tendenza in serata a piogge e temporali sulla Sicilia, poco toccati i settori peninsulari soprattutto il versante Adriatico. Temperature stazionarie o in lieve calo nelle zone soggette a maltempo. Venti moderati o forti a rotazione ciclonica. Mari fino a molto mossi, anche agitati i bacini occidentali.

Meteo martedì: tempo stabile e nel complesso soleggiato sui settori peninsulari salvo veli e strati in transito e nuvolosità variabile sulle Alpi confinali, sul basso Adriatico e lo ionio con qualche sporadico fenomeno. Instabile sulla Sicilia con piogge e rovesci in rapida attenuazione da nord. Temperature in generale aumento. Venti moderati settentrionali con mari mossi, molto mossi i bacini occidentali e meridionali.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: una nuova rapida perturbazione interessa le regioni centrali tirreniche portando ad un aumento generale delle nubi ma con piogge e rovesci essenzialmente su Toscana nord occidentale e lungo le coste del Lazio; poco o nulla sui restanti settori e in generale sull’Umbria. Temperature in lieve flessione nelle massime, minime in rialzo ma comunque con gelate possibili su vallate interne, specie umbre e reatine. Venti in rinforzo dapprima di Scirocco, poi in rotazione a Grecale. Mari fino a mossi.

Commento del Previsore Lazio

Domenica si prospetta più soleggiata e stabile su Toscana, Umbria e gran parte del Lazio; qualche fugace rovescio sarà invece possibile ancora sul Lazio meridionale. Per lunedì ci attendiamo una nuova veloce perturbazione con annesso minimo di bassa pressione sul Tirreno, che porterà ad un aumento generale delle nubi ma con precipitazioni essenzialmente su nordovest Toscana e lungo la fascia costiera, specie del Lazio. Da martedì a venerdì ritorna invece l’alta pressione, con qualche nube in più sulla Toscana da giovedì; assolato e qualche banco di nebbia a valle tra Umbria e Lazio. Massime in aumento, specie tra mercoledì e giovedì con punte anche di 19/20°C sul Lazio.