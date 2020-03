Fiumicino – Notte di paura in via Passo Buole, a Fiumicino. In una dependance si è sviluppato un incendio. Paura tra i residenti, e immediato intervento di un’autobotte dei vigili del fuoco e i carabinieri. Cause in corso di accertamento, ma un caminetto risulta l'”indiziato numero uno”. La situazione domata in poco tempo, tutto sotto controllo.

Notizia in aggiornamento

Foto 3 di 3





(Il Faro on line)