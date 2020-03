Ostia, coronavirus: positiva portantina di Ginecologia del Grassi. Palazzina in quarantena

Ostia – Una portantina, ovvero una OSS (Operatrice socio sanitaria), dell’ospedale “Grassi” è risultata positiva al coronavirus. E’ ricoverata presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Dal 25 gennaio era assente dal lavoro, si esclude quindi che possa aver contagiato colleghi o pazienti del reparto nel quale lavorava ovvero Ostetricia e Ginecologia.

La donna è stata diagnosticata direttamente dallo Spallanzani dove è stata ricoverata per la presenza di una polmonite. E’ bene sottolineare che l’operatrice sanitaria era assente dal lavoro dal 25 gennaio e quindi è assai remota la possibilità che abbia contratto il virus nell’ospedale e che lo abbia potuto diffondere tra colleghi e degenti.

Intanto oggi l’unità di biocontenimento è dovuta intervenire in due diverse circostanze. Nella prima, che documentiamo con il video d’apertura, un caso sospetto di Covid-19, ha spinto gli operatori a mettere in quarantena l’intero condominio nel quale il paziente risiede: si tratta di via delle Baleari 182. Un inquilino della palazzina, in un post sui social, sostiene però che si sia trattato del chiarimento degli operatori rispetto ad un caso sospetto riguardante una società che ha sede in quel civico. Il video mostra le raccomandazioni fatte ai presenti.

Il secondo intervento della speciale ambulanza si è registrato presso la mensa della Caritas, in lungomare Paolo Toscanelli.