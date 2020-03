Regione Lazio: per arrestare la diffusione del virus, al via la campagna “Io resto a casa”

Regione Lazio – “Parte oggi su tutti i canali social della Regione Lazio la campagna per fermare la diffusione del Coronavirus “Io resto a casa” .

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i cittadini di tutto il territorio a non uscire di casa, evitando in questo modo, in un periodo di emergenza sanitaria, contatti sociali.

“Bisogna restare distanti per un po’ – come si legge sul profilo facebook della Regione Lazio – ma uniti come Paese. ”

La campagna promossa dalla Regione invita, cambiando la foto sul proprio profilo social, a far sapere a tutti di essere rimasti a casa.

Collegandosi con il profilo facebook della Regione Lazio sarà possibile allegare la propria foto con l’hastag #iorestoacasa” – Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

(Il Faro online)