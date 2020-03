Riapertura dei mercati di Torvaianica, Campo Ascolano e Coldiretti di Pomezia

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia ha firmato l’ordinanza per la riapertura, controllata e in sicurezza, dei mercati del martedì a Torvaianica, giovedì a Pomezia (mercato Campagna Amica) e domenica a Campo Ascolano.

“Il provvedimento – scrive il Comune di Pomezia in un comunicato stampa -, condiviso con i rappresentanti dei mercati, prevede una serie di prescrizioni al fine di impedire l’assembramento di persone e il rispetto delle prescrizioni previste dai decreti Ministeriali e della Regione Lazio”.

“Tra queste: dare adeguata informazione – continua il Comune – e visibilità mediante le apposite infografiche diffuse dal Ministero della Salute e dalla regione Lazio, da affiggersi agli ingressi del mercato e presso tutti i banchi circa le misure di prevenzione da adottarsi per contrastare il fenomeno epidemiologico; curare che presso ogni banco di vendita sia disponibile un dispenser per il lavaggio chimico delle mani o soluzione idroalcolica; curare che tutti gli operatori, in particolar modo quelli del settore alimentare, seguano le prescrizioni igieniche previste dal DPCM; assicurare, con personale fornito dagli operatori e facilmente identificabile con badge o fratino distintivo, posizionato agli accessi del mercato il controllo di flusso e stazionamento dei visitatori nell’area; posizionare sul percorso mercatale opportuna transennatura, ovvero paline segnaletiche, ovvero segnaletica adesiva sul manto stradale, per distanziare il flusso dei visitatori; ridurre gli spazi di occupazione, ovvero riposizionare il banco di vendita in modo tale da garantire la distanza di metri 3 tra un banco e l’altro orizzontalmente e metri 5 tra un banco e l’altro frontalmente”.

“Si raccomanda di uscire solo ed esclusivamente per motivi inderogabili e di prima necessità, come ad esempio per fare la spesa. Per quanto riguarda il mercato di Pomezia del sabato, non potendo garantire il rispetto delle prescrizioni, attualmente rimane sospeso”.

“Diamo la possibilità alla cittadinanza di fare la spesa per i beni di prima necessità in un luogo controllato e all’aria aperta – dichiara il Primo Cittadino – la collaborazione della cittadinanza e degli stessi operatori commerciali sarà comunque fondamentale”.

“Rimane fermo l’invito muoversi esclusivamente nei casi strettamente necessari, invito tutte le strutture private ad adottare le stesse misure di sicurezza – conclude il Sindaco – perché saranno effettuati controlli per garantire il rispetto delle prescrizioni”.

(Il Faro online)