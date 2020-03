Roma, writers sorpresi a imbrattare i muri di un palazzo: denunciati due giovani studenti

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato a piede libero due giovani studenti romani, di 18 e 16 anni, con le accuse di imbrattamento di beni immobili e detenzione di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, transitando in Via Giovanni Giolitti, i Carabinieri hanno notato i due ragazzi accovacciati vicino al muro di uno stabile e li hanno raggiunti per una verifica; i due sono stati sorpresi mentre stavano imbrattando, con una bomboletta spray e pennarelli indelebili, le mura dell’edificio.

I giovani avevano uno zainetto con altre bombolette spray e pennarelli, oltre ad un involucro trasparente contenente alcune dosi di hashish. Entrambi sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

(Il Faro online)