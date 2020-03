Sciabola Femminile, l’Italia conquista il pass per Tokyo2020

Atene – Le pedane di Atene portano in dote all’Italia di sciabola femminile l’arimetica certezza di essere tra le otto squadre protagoniste della gara olimpica a Tokyo2020.

Le azzurre del CT Giovanni Sirovich conquistano il secondo posto e staccano il pass olimpico nella penultima gara di Coppa del Mondo del periodo di qualificazione.

Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston, dopo l’esordio contro la Romania vinto per 45-35, ha dapprima superato la Spagna ai quarti per 45-39, prima di avere ragione della Polonia in semifinale col punteggio di 45-31.

In finale, le azzurre hanno subìto il 45-35 dalla Russia.

