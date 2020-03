Segnalava falsi casi di Coronavirus, medico denunciato

Formia – Segnalava falsi casi di Coronavirus nel sud pontino via whatsapp, generando ulteriore panico e agitazioni tra i cittadini della zona, già sotto stress per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso.

I suoi messaggi vocali hanno fatto il giro, finché qualcuno, insospettito dalla situazione, non ha scelto di rivolgersi alle Forze dell’ordine. Così, sono cominciate le indagini dei Carabinieri di Formia che hanno cercato di capire sia se la fondatezza o meno di quanto diffuso, sia l’identità di chi li stesse diffondendo.

Un’indagine che si è conclusa sabato, con la denuncia per procurato allarme nei confronti di un medico del 118 che attualmente lavora presso l’ospedale di Formia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe abusato della propria posizione di medico, postando, come già detto, diversi messaggi vocali su whatsapp, in cui si paventavano altri casi di Coronavirus – oltre a quelli effettivamente registrati nella zona – poi risultati falsi. Messaggi partiti da chat con amici, che, poi, si sarebbero allargati a macchia d’olio anche su altre chat, fino a giungere in quella da cui poi sono scaturite le indagini.

Al momento, la Asl di Latina ha sporto denuncia nei confronti del medico. Non si esclude che la stessa possa prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell’uomo.

Ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in tribunale, e che il sistema giuridico italiano prevede tre gradi di giudizio e la presunzione di innocenza fino a sentenza

