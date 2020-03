Tirrito (Cogi): “Rivolte in carcere strumentali e organizzate, ma si potevano prevenire”

Palermo – “27 carceri in rivolta. Parenti fuori le carceri si scontrano con la polizia chiedendo la liberazione dei detenuti. Quanto avvenuto nelle scorse ore e sta tuttora avvenendo (leggi qui) pone problemi serissimi rispetto alla gestione della Giustizia. Detenuti tragicamente deceduti, operatori sequestrati, strutture messe a ferro e fuoco e devastate, scontri al chiuso e all’aperto: è allarme rosso”. Lo afferma Maricetta Tirrito, Portavoce del Comitato dei collaboratori di giustizia italiani (COGI).

“Il momento è difficile – prosegue -. Sembra che bruci la carne viva del Paese. Un Ministro della Giustizia più attento e lungimirante avrebbe prevenuto le rivolte, ad esempio consentendo eccezionalmente contatti dei reclusi più frequenti con le famiglie via telefono e videochat. E attivando controlli medici, utili a contenere la paura del coronavirus.

Non era difficile pensarlo: ti tolgo qualcosa, ma ti do qualcos’altro. Soprattutto per una popolazione carceraria già stressata dalle condizioni di sovrappopolamento delle strutture. E per popolazione carceraria – spiega Maricetta Tirrito – non intendo solo i detenuti, ma anche gli agenti di polizia penitenziaria e di tutti coloro incaricati alla gestione degli istituti penali.

Bisognava avere l’accortezza di anticipare il problema – conclude Tirrito -. Con poco, forse, si sarebbe evitata una rivolta (che peraltro appare strumentale e organizzata) che ha già fatto morti e milioni di danni”.