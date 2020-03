X Municipio, approvato tra contrasti il parere favorevole sul Piano di Utilizzo degli Arenili

Ostia – Il Consiglio del X Municipio ha dato parere favorevole al Pua, Piano di utilizzo degli arenili. Ha votato a favore il M5S, contro le opposizioni. La parola adesso passa al Consiglio comunale.

Dopo quattro sedute andate a vuoto, oggi la fumata bianca sul Pua. Il X Municipio, l’unico affacciato sul mare tra quelli romani, ha reputato valido il progetto di sostanziale modifica del demanio marittimo elaborato da Risorse per Roma su indicazione del commissario prefettizio Domenico Vulpiani. La maggioranza pentastellata ha reputato non necessario il confronto con cittadini e associazioni datoriali considerato che il provvedimento non avrebbe valore urbanistico. Il documento non è disponibile online. Perchè il Pua sia operativo, dovrà prima essere approvato dal Consiglio comunale e successivamente adottato dalla Regione Lazio.

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Di Giovanni, capogruppo M5S del X Municipio. “Oggi – sottolinea Di Giovanni – dopo una pacata discussione, dove sono stati esposti dalla maggioranza e dalla opposizione ordini del giorno ed emendamenti, si è arrivati alla votazione del parere sulla delibera sul Piano di Utilizzazione degli Arenili. Ovviamente tutti gli interventi al netto delle votazioni effettuate, credo abbiano dato un contributo importante alla discussione e al confronto. Oggi con questo voto, come Movimento 5 Stelle, abbiamo dato al mare di Roma un svolta storica, sia in termini di visibilità, sia in termini di fruibilità. Quello che altri non hanno avuto il coraggio di fare, lo abbiamo fatto noi, perché come abbiamo sempre detto siamo per il lungomare e non per il lungo muro”.

Di parere contrario le opposizioni. “Ho votato contro l’approvazione della Delibera sul Pua perché in queste settimane, come abbiamo più volte denunciato, non c’e mai stata una volontà seria di approfondimento in Municipio X nè nelle Commissioni, nè in un confronto cittadino che si sarebbe potuto fare, soprattutto in virtù del decentramento delle spiagge che ci consentiva di farlo. Eppure questa maggioranza, totalmente succube del Campidoglio, ha preferito comportarsi come passacarte, anziché rivendicare il nostro ruolo politico che dovrebbe essere considerato al pari di un Comune marittimo, quale spero un giorno saremo“. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo civico di “Sogno Comune” in Municipio X.

“Gli unici ordini del giorno, tra i tanti presentati, accolti con fatica dalla maggioranza – aggiunge Bozzi – riguardano la richiesta delle opposizioni di approfondire seriamente la virtuale passeggiata lineare, escamotage di chi lo ha scritto, perché non sostenuta da un quadro giuridico o da sanzioni applicabili per farla rispettare. E un altro sulla natura degli stabilimenti cosiddetti storici o testimoniali che nella stesura sono in più casi palesemente incongruenti e soggetti sicuramente a molti ricorsi. Troppo poco per farmi approvare un Piano nato male, che non ha una visione turistica e che la maggioranza a cinquestelle ha voluto far approvare a tutti i costi, addirittura additando la minoranza tutta come portatrice di illegalità. Menzogne propagandistiche fatte passare appositamente per coprire il vuoto politico e il poco spessore di chi ha fatto di tutto per passare rapidamente le carte al Campidoglio, senza un sano e doveroso confronto con la nostra città e senza la dignità necessaria per tutelare gli interessi della propria comunità e non quelli della Raggi o del loro partito“.

Durissima la presa di posizione di Monica Picca capogruppo Lega Salvini Premier e del consigliere Luca Mantuano. “Oggi – dichiarano – si è conclusa l’ennesima farsa portata avanti dai 5 stelle per l’approvazione preliminare del pua in Municipio. Ci siamo opposti per ben 5 settimane con determinazione, nella speranza di far capire come sarebbe stato giusto procedere. Una delibera priva dei pareri necessari, come quella del turismo e urbanistica e con documentazione incompleta senza alcuna condivisione con le associazioni né tantomeno con la cittadinanza. Questo modus operandi fa emergere grosse incongruenze negli allegati a noi forniti . Un atteggiamento dei 5 stelle che ha dimostrato quanto la maggioranza avesse fretta di approvare un vero e proprio scempio in barba a qualsiasi regolarità di percorso partecipativo. Per questo faremo presente agli organi competenti ciò che è emerso di fatto si sono approvati una delibera scriteriata che reca errori enormi nella sostanza”.