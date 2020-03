Coronavirus, a Fiumicino autosospesi i cantieri del Gruppo Immobilfaro

Fiumicino – “Seguo le disposizioni del Governo, per ridurre al minimo le possibilità di contagio”. Con queste laconiche ma responsabili parole, Palmerino Faratro, titolare del più grande gruppo locale del settore edilizio, il Gruppo Immobilfaro, annuncia la sospensione di tutti i cantieri aperti e dei lavori in corso.

“E’ importante dare un esempio; e invito tutti i colleghi a fare la stessa cosa. Sui cantieri lavorano decine di persone con famiglie a carico, troppo alto il rischio di trasmissione prima sul posto di lavoro e poi in casa. Senza contare che se si ammalasse un solo operaio, tutti gli altri dovrebbero comunque mettersi in quarantena obbligatoria. Non si può rischiare in un momento in cui ci viene chiesta responsabilità?”

Da oggi dunque i cantieri chiudono, fino a data da destinare. Uno dei più importanti – e visibile dalla cittadinanza – è quello delle cosiddette “Torri” (nella foto), iniziato a maggio 2018 con la demolizione di un edificio fatiscente e immerso nel degrado, proprio all’ingresso di Fiumicino, nei pressi del ponte 2 Giugno.

Il progetto delle Torri prevede non solo nuove residenze, ma intorno sono previsti sia parcheggi interrati che in superficie, che andranno a incrementare il numero dei posti auto a disposizione. Cambierà anche la viabilità, le auto potranno passare dietro le Torri per poi inserirsi nella seconda rotatoria che nascerà in via delle Ombrine. Completerà l’opera un’area destinata a verde pubblico attrezzato. Per adesso, però, tutto si ferma. Si spera per poco…

(Il Faro on line)