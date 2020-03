Il provvedimento

Coronavirus, a Roma chiuso l’accesso a Fontana di Trevi

Provvedimento a scopo preventivo per evitare assembramenti come previsto dal decreto per l'emergenza Coronavirus

Roma – Chiuso l’accesso alla Fontana di Trevi. Pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale questa mattina ha chiuso l’accesso al pubblico a scopo preventivo per evitare assembramenti come previsto dal decreto per l’emergenza Coronavirus. (Il Faro online)