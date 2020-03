Coronavirus: distanza di sicurezza anche a bordo degli autobus a Civitavecchia

Civitavecchia – A seguito delle disposizioni emanate dal Governo, Csp Srl si è immediatamente attivata per dare attuazione a quanto disposto in materia di trasporto pubblico per far mantenere la distanza minima di sicurezza fra i passeggeri che viaggiano a bordo dei propri autobus.

Gli utenti devono tenersi ad un metro di distanza anche dal conducente: in questo caso, la linea da non superare viene indicata attraverso un nastro che delimita la zona del conducente sui bus non provvisti di cabina chiusa. Tutto ciò nel rispettodelle direttive imposte dal governo per contenere l’epidemia di Covid-19.

Inoltre, gli autisti degli autobus non dotati di cabina non apriranno più la porta anteriore del mezzo (a meno che non si verifichino situazioni di emergenza): i passeggeri potranno utilizzare soltanto quella posteriore.

Già dal 25 febbraio sono in corso attività di potenziamento dei livelli di igienizzazione degli autobus con cadenza quotidiana, utilizzando prodotti igienizzanti e battericidi.