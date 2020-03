Coronavirus, il vademecum per i più giovani

Nonostante la chiusura di scuole e università, gran parte dei giovani italiani sembra non voler rinunciare alla propria vita sociale. Ma la situazione d’emergenza che l’Italia sta vivendo in queste settimane, causata dal diffondersi del nuovo coronavirus, non ammette leggerezze: ecco, quindi, una breve e semplice guida – ideata da BigNotizie.it – per tutti i ragazzi e le ragazze.

Mantieni la distanza di un metro dalle altre persone, ovunque tu sia: è una misura fondamentale per evitare che il contagio si propaghi. Lavati spesso le mani, e per almeno un minuto: così non rischierai di contrarre o di trasmettere il virus. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Evita di aggregarti in gruppi numerosi in spazi ristretti: per restare in contatto con i tuoi amici dovrai usare, almeno per un po’, i social network a tua disposizione. Pub e discoteche sono chiusi, ma ci sono altri modi per divertirsi: che si tratti di leggere un libro o guardare un film, sono tante le cose che puoi fare dentro casa. Fare l’eroe non è soltanto inutile, ma anche dannoso: cerca di capire l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto in un momento come questo. Convinci i tuoi amici a fare altrettanto: l’unione fa la forza!

(Il Faro online)