Coronavirus, la Cia Latina: “È il momento della responsabilità”

Latina – “Sono questi i giorni della responsabilità, collaborazione e consapevolezza. Parole d’ordine che i cittadini pontini tutti, delle zone urbane e rurali, devono fare proprie a cominciare dal rispetto scrupoloso delle indicazioni volte a contenere la diffusione del virus anche in un territorio come il nostro, in cui il numero di casi accertati, al momento è relativamente contenuto” sono queste le parole di appello agli agricoltori e ai cittadini dell’Agro-Pontino del presidente Cia Latina, Argeo Perfili.

“In questo momento la priorità è contenere il contagio e ciò richiede l’impegno di tutti a modificare i propri comportamenti nel rispetto di tutti ed in particolare dei soggetti più a rischio, gli over 65 che nella nostra provincia rappresentano circa il 22% su una popolazione di oltre 570mila abitanti.

Si tratta dei nostri genitori, nonni e parenti. In questi giorni- aggiunge Perfili- ho visto situazioni surreali: movida sui navigli a Milano, lunghe file di sciatori in Trentino e Val d’Aosta, caos traffico sul lungomare vicino Roma, scuole chiuse ma è bene ricordare non per vacanze; sembra non essere cambiato nulla, ma i cittadini, anche quelli più giovani devono capire che la situazione ha una sua criticità e che tutti dobbiamo attenerci alle indicazioni utili a contenere il rischio di contagio per noi stessi e per gli altri, soprattutto per le persone più fragili.

I comportamenti di alcuni cittadini ci fanno pensare che non vi sia una percezione chiara del problema, il distanziamento sociale è l’unica misura che al momento può dare qualche garanzia e, per il bene di tutti dobbiamo fare qualche sacrificio, seguire le regole è necessario per evitare che la situazione vada fuori controllo con conseguenze disastrose per il nostro sistema nazionalesanitario alle prese già con un sovraccarico di lavoro”.