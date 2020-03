Coronavirus, Patuanelli: “Sospensione dei mutui bancari, dei tributi e delle bollette in tutta Italia”

“Dobbiamo garantire la liquidità alle imprese e quindi stiamo lavorando con l’Abi per la sospensione dei mutui bancari, dei tributi e delle bollette su tutto il territorio

nazionale e anche per le partite Iva che devono versare entro il 16 marzo. Stiamo valutando tutti gli strumenti per là sopravvivenza di professionisti e artigiani”. Il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

Per contrastare l’impatto del Covid-19 sulle tasche degli italiani, il Cdm ha stabilito che le bollette di luce, acqua, rifiuti e gas siano sospese fino al 30 aprile 2020 nei comuni sottoposti a restrizioni causa coronavirus. Nella norma, appare anche la sospensione dell’abbonamento televisivo e del canone Rai. Con l’estensione del Dpcm a tutta la penisola, però, stanno per arrivare aggiornamenti importanti.

“Stiamo lavorando alla sospensione dei pagamenti di mutui, bollette, tributi su tutto il territorio nazionale”, ha comunque confermato Patuanelli. Si attende adesso la firma ufficiale del Decreto.