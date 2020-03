Covid-19, Civitavecchia “ferma” gli sbarchi dalle crociere

Civitavecchia – “Le prossime navi da crociera non sbarcheranno i passeggeri, se non quelli che hanno terminato la crociera e debbono quindi immediatamente rientrare al proprio domicilio. Siamo in attesa degli ulteriori provvedimenti del governo sul traffico marittimo”, ha dichiarato il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

Già nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, il Sindaco aveva diffuso un nuovo appello ai suoi concittadini: “Torno a dire che è necessario che si viva questo momento senza isterismi o panico, ma contribuendo con i propri comportamenti a mantenere la situazione sotto controllo. Anche al mercato, tra operatori e frequentatori che ho trovato particolarmente responsabili ho ripetuto che ci sono precise disposizioni di legge emanate a livello governativo e che vanno rispettate. Inoltre, mi corre l’obbligo di ripetere che chi può stare a casa, è bene che lo faccia ed è un meccanismo che dovrebbero comprendere anche i giovani. Anche per questo ho voluto estendere i miei sopralluoghi a locali, fast food e altri luoghi di ritrovo tradizionali: i nostri ragazzi non devono pensare di essere immuni, ma soprattutto devono ragionare sul fatto che possono essere essi stessi veicoli di contagio e in particolare per quelle categorie, come anziani o persone malate, che hanno maggiori rischi in questa fase. Il contagio va fermato e il Comune farà la sua parte”, aveva concluso Tedesco.

(Il Faro online)