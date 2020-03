Covid-19, l’ex sindaco di Ardea Amici: “Non lasciamoci prendere dal panico, seguiamo le regole”

Ardea – Il Dr. Mariano Amici, ex Sindaco di Ardea per ben dodici anni, ha tranquillizzato i suoi pazienti del Comune questa mattina, invitandoli a non entrare nel panico attraverso uno scrupoloso messaggio. Amici ha inoltre elargito i suoi salutari consigli medici, che rassicurano coloro che si lasciano prendere dallo sconforto. Un comunicato quello del Dottore che è stato apprezzato dalla cittadinanza.

“Non fatevi prendere dal panico – esordisce Amici – Il panico vi rende più vulnerabili all’attecchimento ed allo sviluppo della malattia. Evitate luoghi di possibile contagio e fate attenzione a non mettere in contatto i bambini con i nonni. Questo perché i bambini superano bene il coronavirus in caso di contagio, ma possono trasmetterlo agli anziani che sono molto più indifesi“.

“Lavatevi bene le mani quando toccate oggetti usati frequentemente da tutti, ognuno usi le proprie cose personali. Fate uso di molte bevande calde, possibilmente con limone, e non respirate aria fredda all’esterno ma usate una sciarpa per coprire bocca e naso, riscaldando così l’aria che respirate”.

“In caso di febbre chiamatemi – conclude il medico -, ma non abbassate la febbre se la temperatura non supera i 38,5. Non esitate a chiamarmi per qualunque dubbio. Leggete le interviste che ho pubblicato su Facebook così vi farete un’opinione scientifica della situazione. Un abbraccio a tutti”.

