Farmacia sociale a Fiumicino, distanza e sicurezza all’epoca del coronavirus

Fiumicino – “Farmacie sociali” ancora una volta in prima linea, accanto e a tutela dei cittadini. In ottemperanza alle disposizioni governative sul coronavirus, la farmacia comunale alla Madonnella si è attrezzata per evitare gli assembramenti.

L’entrata è stata limitata con sedie e avvisi. Si entra uno alla volta per prendere il numero e subito dopo ci si lava le mani con l’amuchina, utilizzando un contenitore posto vicino al distributore dei numeri.

Poi su esce e ci si mette in fila, distanziati un metro l’uno dall’altro. Stesse distanze al banco, si osserva la distanza sia dal farmacista sia dagli altri clienti.

Un esempio da seguire anche per altri esercizi commerciali di Fiumicino. In mancanza di colonnine segna-percorso (come quelle che si trovano in aeroporto o in banca, per capirci) si può comunque attrezzarsi per garantire la sicurezza ai clienti.