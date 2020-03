Ostia, chiuso centro scommesse attivo nonostante il decreto anti-coronavirus

Ostia – Teneva aperto il centro scommesse nonostante il divieto imposto dal decreto contro la diffusione del coronavirus. E per questo, non solo è stata obbligata a chiudere ma è stata anche denunciata penalmente.

È successo oggi, intorno alle 15.30, a Ostia dove la Polizia amministrativa del Commissariato Lido, coordinato dal Primo dirigente Eugenio Ferraro, ha avviato controlli sul rispetto del DPCM dell’8 marzo contro la diffusione del coronavirus. La pattuglia ha scoperto che, nonostante il divieto delle attività da parte di centri di aggregazione, in via Giuseppe Genoese Zerbi un locale di scommesse sportive era aperto e funzionante.

La donna sorpresa a gestire il centro scommesse, ha replicato di non conoscere il contenuto del Decreto e quindi di non sapere del divieto. La donna è stata denunciata per violazione dell’articolo 650 del codice penale ovvero per inottemperanza al provvedimento legislativo. Il locale è stato chiuso.