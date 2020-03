Panico coronavirus, Patuanelli: “La spesa si può fare come sempre”

Roma – ”Si può uscire per fare la spesa, perché questa è una causa di necessità. Ieri sera abbiamo visto alcune scene di assembramento. Non è che da oggi non si può andare fare la spesa. E’ una causa di necessità uscire di casa per comprare i viveri”. Dopo una ennesima notte di delirio, con i supermercati h24 presi d’assalto – il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, approfitta di un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, per chiarire il concetto.

Diverso è l’esempio l’esempio del parrucchiere: “Probabilmente farsi la messa impiega o la barba dal barbiere, non è una necessità e quella è una situazione a rischio perché c’è un contatto più prolungato e quindi se si può evitare di farlo è meglio evitarlo”.

”Lo spirito di questa iniziativa – ha detto Patuanelli – è proprio di evitare gli assembramenti e quindi rallentare la diffusione del virus perché il nostro sistema sanitario sta andando in crisi”.

Ma correre a fare provviste non serve. Comunque ci sarà la possibilità di uscire per foraggiare la famiglia, nessun divieto particolare. Non è considerato assembramento, anche perché la spesa si risolve in pochi minuti, in movimento, e basta avere le accortezze già definite dal Governo per non essere compresa tra le attività a rischio.

(Il Faro on line)