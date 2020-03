Roma, recapitato un quinto pacco bomba ad un 54enne

Roma – Un quinto pacco bomba è stato recapitato per posta nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 marzo, a un 54enne, portiere di un residence di lusso in zona Ponte Milvio, che lo ha poi consegnato inesploso alla stazione dei carabinieri di Palombara Sabina. Il plico sospetto e a lui indirizzato è simile ai quattro (tre dei quali esplosi) recapitati nei giorni scorsi ad altrettanti residenti nella Capitale. L’ultimo era arrivato giovedì scorso ad una famiglia nel quartiere Boccea, dopo i primi tre aperti in un giorno solo da tre donne rimaste ferite.

(fonte Adnkronos)