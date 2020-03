Spaccio di eroina a Fiumicino, in manette pusher 53enne

Fiumicino – I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 53enne romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, monitorato da alcuni giorni dai militari che avevano notato un insolito movimento di persone nei pressi della sua abitazione, è stato sottoposto a perquisizione.

L’attività ha avuto esito positivo consentendo di rinvenire e sequestrare numerose dosi di eroina, la somma di 335 euro in contanti – ritenuta provento dell’attività di spaccio – nonché il materiale necessario per confezionare lo stupefacente. Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni del giudice.

Ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in tribunale, e che il sistema giuridico italiano prevede tre gradi di giudizio e la presunzione di innocenza fino a sentenza

(Il Faro online)