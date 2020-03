Agricoltori di Cerveteri e Ladispoli in crisi, crollano del 70% le vendite

Cerveteri e Ladispoli – Scandenze in vista e crisi nelle vendite, per molti produttori agricoli del territorio si profila un periodo difficile segnato da cali impressionati. Serviranno provvedimenti urgenti, ma da subito, per fronteggiare l’effetto Coronavirus.

Proprio ieri mattina, infatti, si sono registrate delle diminuizioni molto forti: al Car di Guidonia, dove gli agricoltori sono prensenti all’interno dei loro box, gli acquisti hanno subito un calo del 70%. Una dato allarmante e ora per andare in aiuto alle imprese tra Cerveteri e Ladispoli, urgono delle misure provvidenziali.

“Chiediamo alla Regione Lazio di manifestare sensibilità e attuare delle misure preventive che scongiurino il colpo di grazia a un settore in affanno – ha detto Riccardo Milozzi presidente di Cia Roma – occorre spospendere i versamentri fiscali e il pagamento dei mutui e dei relativi interessi.

Ci impegneremo come Cia di Roma a sollecitare la Regione Lazio ad assumere provvedimenti rapidi a sostegno del settore che con le conseguenze del Coronavirus sta subendo dei contraccolpi inimmaginabili”. Le aziende che sono in attività a Cerveteri e Ladispoli tramortite da questo virus subodoravano un’accellerazione delle vendite grazie ai carciofi. Un obiettivo che per ora è rimasto nel cassetto.