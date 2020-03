Al “Giulio Cesare” di Sabaudia le lezioni non si fermano: attivata la didattica online

Sabaudia – La scuola deve continuare, nonostante la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile decisa dal governo per l’emergenza Coronavirus. Ecco perché all’Istituto omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia è stata avviata la didattica online.

Grazie alla piattaforma Axios, che offre già il servizio di registro elettronico, sono in realizzazione le classi virtuali, dove i docenti possono svolgere le loro video lezioni e caricare i materiali di studio.

“Siamo davanti a un’emergenza imprevedibile e senza precedenti” – afferma il dirigente scolastico, professoressa Miriana Zannella. – “Noi come scuola dobbiamo fare la nostra parte utilizzando le nuove tecnologie per svolgere al meglio la nostra funzione nell’interesse dei ragazzi e delle famiglie, che stanno attraversando enormi difficoltà.

Ci siamo attivati subito, grazie all’impagabile lavoro del professor Sandro Scirocco, per permettere ai docenti di continuare a insegnare e ai ragazzi di continuare ad apprendere, anche da casa. Purtroppo quest’anno a Sabaudia, come molti sanno, abbiamo vissuto anche il problema della chiusura di alcuni plessi per gli effetti negativi della disinfestazione. Una questione di cui ancora adesso paghiamo le conseguenze.

Ci siamo rimboccati tutti le maniche e abbiamo lavorato facendo affidamento su strutture e strumenti che avevamo a disposizione e lo stesso faremo ora con questa gravissima questione nazionale e mondiale. Il mio auspicio è che l’emergenza Coronavirus rientri al più presto in modo da tornare tutti alla normalità. Nel frattempo, però, – conclude Zannella – invito gli studenti a seguire le raccomandazioni del Governo, perché il primo interesse di tutti deve essere quello della tutela della salute”.

In foto: l’Istituto Giulio Cesare di Sabaudia

(Il Faro on line)