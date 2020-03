Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. L’alta pressione torna a rinforzare sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia già a partire da martedì. Si andrà quindi verso una fase di tempo più stabile con l’anticiclone che inizierà ad essere supportato da correnti molto miti di estrazione afro-mediterranea, responsabili di un aumento delle temperature anche sullo Stivale entro la metà della settimana. Con questi presupposti ci attende un mercoledì soleggiato su praticamente tutta Italia e con clima primaverile, soprattutto al Centro-Nord dove si potranno localmente toccare i 20°C di massima (Piemonte, Marche, alta Puglia). Tuttavia l’anticiclone non sembra voler essere duraturo e già da giovedì accuserà i primi smacchi all’altezza del Nord Italia, per l’avvicinamento delle code delle perturbazioni atlantiche in scorrimento a latitudini più settentrionali. Vediamo i dettagli per i prossimi giorni:

METEO MERCOLEDÌ. Ulteriore rinforzo dell’anticiclone con una giornata stabile e in gran parte soleggiata, salvo qualche addensamento in arrivo in Liguria. Bel tempo anche al Sud, salvo qualche annuvolamento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, senza fenomeni. Temperature in aumento con valori diurni verso i 20°C su Piemonte, Marche e Foggiano.

METEO GIOVEDÌ. L’alta pressione mostra già segni di stanca lungo il suo bordo superiore per l’avvicinamento della coda di una nuova perturbazione atlantica che determinerà un aumento della nuvolosità al Nord, Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio con qualche pioggia in arrivo entro fine giornata su Alpi occidentali e Levante Ligure. Sul resto d’Italia prosegue il bel tempo con temperature in aumento al Sud e punte localmente di 24°C in Puglia.

METEO VENERDÌ. La coda della perturbazione sfila verso est determinando una giornata ancora un po’ variabile al Centro-Nord ma con fenomeni scarsi e limitati prevalentemente a tratti del Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Contesto termico ancora piuttosto mite, specie al Centro-Sud.

TENDENZA SUCCESSIVA. Possibile ulteriore indebolimento dell’alta pressione nel corso del weekend per l’ingresso di correnti più fresche settentrionali con calo delle temperature e aumento dell’instabilità non solo sulle regioni settentrionali.

MERCOLEDI’: anticiclone in ulteriore rinforzo garanzia di una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa su Toscana, Umbria e Lazio. Segnaliamo al mattino qualche banco nebbia o foschia in Toscana sul Valdarno inferiore, lucchesia, pratese e sulle basse pianure senesi, in Umbria tra basso perugino, Trasimeno e orvietano e nel Lazio sulla Piana del Liri e sulle valli reatine. Temperature in aumento nei massimi sia al suolo che in quota (punte anche di 18-19°C), ovunque sopra le medie del periodo. Venti deboli variabili. Mari tendenti a poco mossi.

Da martedì a venerdì torna l’alta pressione, con qualche nube in più sulla Toscana da giovedì, maggiore nuvolosità invece su tutte le aree tirreniche nel corso di venerdì. Massime in aumento, specie tra mercoledì e giovedì con punte anche di 19/20°C, specie sul Lazio e bassa Toscana. Si segnala la probabile formazione di foschie o banchi di nebbia tra 11 e 12 marzo nelle vallate più riparate dal vento.