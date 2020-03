Anzio Calcio, sospese le attività agonistiche

Anzio – L’Anzio Calcio 1924 sospende l’attività della prima squadra e della Juniores per tutta la settimana dal 9 al 15 marzo con eventuale proroga a data da destinarsi in caso di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato Regionale.

La scelta si è resa necessaria per tutelare la salute dei tesserati, in ottemperanza alle direttive del governo in merito alle attività motorie allo sport di base.

Ai calciatori sono state fornite schede di allenamenti personalizzati da seguire durante l’intero periodo di sospensione degli allenamenti.

(Il Faro on line)(foto@Ferri)