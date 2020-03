Campidoglio, da oggi 11 marzo gli sportelli anagrafici erogheranno solo servizi incomprimibili

Roma – “L’erogazione dei servizi anagrafici di Roma Capitale avviene rigorosamente in linea con quanto previsto dal Dpcm emanato dal Governo e dalle ordinanze della Regione Lazio. E’ infatti necessario lavorare all’insegna della piena sinergia istituzionale. Per questo le nostre strutture restano aperte esclusivamente per i servizi incomprimibili. Invito tutti al senso di responsabilità, utilizzando il più possibile le procedure online per limitare gli spostamenti. Si tratta di una modalità gratuita che negli ultimi mesi ha già registrato un forte aumento”, sottolinea l’Assessore al Personale Antonio De Santis.

Il Dipartimento Servizi Delegati ha quindi inviato una nota a tutte le strutture competenti fornendo apposite disposizioni: