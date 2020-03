Chi è Domenico Arcuri, il commissario nominato da Conte

Nel suo discorso all’Italia di questa sera martedì 11 marzo 2020, Giuseppe Conte ha nominato Domenico Arcuri, come commissario straordinario per far fronte all’emergenza coronavirus.

Ma chi è Domenico Arcuri?

Nato in Calabria a Melito Porto Salvo classe 1963, Domenico Arcuri si è laureato in Economia e Commercio nel 1986 alla Luiss, poi è passato nella direzione Iri per lavorare ai fini della pianificazione e il controllo e si è occupato delle aziende destinate alle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell’informatica.

Dal 2001 è partner di Telco, società poi acquisita da Deloitte, e quindi dal 2002 al 2007 è partner in Deloitte e dal 2005 è diventato Ad di Deloitte Consulting. Una lunghissima esperienza quindi in posizioni dirigenziali e di responsabilità.

Da 13 anni, precisamente dal 2007, Arcuri è Amministratore Delegato di Invitalia e in questi anni ha ristrutturato molto il gruppo che prima si chiamava Sviluppo Italia. Le ha dato una nuova forma e modificandone fortemente il modello e la struttura economica e patrimoniale.

Secondo i piani di Conte, la sua sarà una figura più tecnica, utile a livello più gestionale che politico, che servirà soprattutto per gestire tutta la fase del dopo-emergenza.