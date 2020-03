Coronavirus a Fiumicino, Zorzi: “Dall’opposizione polemiche di basso livello”

Fiumicino – “Proprio oggi il comune di Fiumicino ha reso note le prime decisioni straordinarie di sostegno economico alle famiglie ed alle imprese del nostro territorio (leggi qui). Un passo importante e sentito per essere un concreto aiuto in questo momento cosi delicato”. Lo dichiara il consigliere del Pd Fabio Zorzi.

“L’amministrazione dimostra di essere connessa alla situazione, un passo che dovrebbe rendere orgogliosa tutta la politica del nostro Comune, fieri di poter essere di supporto alla nostra cittadinanza, come dovrebbe fare una buona amministrazione – prosegue Zorzi -. Dovremmo essere uniti, in un momento del genere, ma non è così. In questi giorni assistiamo a post, video e comunicati diffusi per strumentalizzare politicamente l’emergenza, addirittura trovando dei problemi sulle prime agevolazioni fiscali a sostegno di famiglie e imprese”.

“Dispiace che i colleghi di opposizione, invece di capire che la situazione è seria ed essere contenti delle misure che vengono adottate dall’amministrazione (e quindi anche da loro), sfruttano l’occasione per avere maggiore visibilità – continua il consigliere -, come se il problema fosse avere illuminato una strada invece che un’altra o messo una fermata del bus più vicino o più lontano da una scuola. Questo denota una scarsa sensibilità verso la preoccupante situazione”.

“Usare un momento di instabilità per cercare consensi è segno di poco interesse verso ciò che stanno attraversando le nostre cittadine e i nostri cittadini – sottolinea ancora Zorzi -. Alle persone interessano le azioni concrete, non le beghe tra maggioranza e opposizione. Hanno bisogno di vicinanza, non di propaganda di basso livello. Hanno bisogno di sentire che la politica risponde, che la tutta la classe politica di Fiumicino c’è”!

“Si chiede alle persone, giustamente, unità e senso di comunità per sconfiggere questo virus e i primi a dare l’esempio dobbiamo essere noi, rappresentanti del territorio – conclude -. Questo non è il momento delle campagne elettorali: in ballo ci sono le nostre vite, il nostro futuro, i nostri sogni. Chi non ha capito questo, non ha capito la gravità del momento. E questo è molto, molto pericoloso”.

(Il Faro online)