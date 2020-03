Coronavirus: a Montalto uffici comunali chiusi fino al 3 aprile

Montalto – A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020, che ha introdotto una serie di misure urgenti di contenimento del contagio dal virus Covid-19, valide sull’intero territorio nazionale, sono adottate le seguenti disposizioni: l’accesso del pubblico agli uffici comunali è sospeso fino al 3 aprile; il personale degli uffici risponde esclusivamente per email, pec e telefono (contatti reperibili sul sito dell’ente).

E’ possibile fissare un appuntamento solo per necessità urgenti e indifferibili, che saranno comunque preventivamente valutate telefonicamente. L’ufficio di Polizia locale, in quanto svolge il servizio di Protezione Civile e di pubblica sicurezza, rimane aperto al pubblico per le sole emergenze e rispettando comunque le disposizioni di sicurezza emanate dal Consiglio dei Ministri.