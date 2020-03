Coronavirus, a Nettuno attivato call center per dare risposte ai cittadini

Nettuno – E’ attivo presso presso il PIT di lungomare Matteotti un numero di call center dedicato raggiungibile allo 06/98889278, attivo tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30, a cui risponderanno i volontari delle associazioni e della Protezione Civile che saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a dubbi riguardo alle misure da adottare per contrastare la diffusione del Coronavirus, i divieti previsti dalla normativa e anche per mettere in contatto i cittadini con gli uffici comunali che dal 10 marzo ricevono solamente previo appuntamento.

Nel fine settimana le squadre di Polizia Locale e Protezione Civile, già attive nel monitoraggio del territorio comunale, controlleranno il rispetto delle norme fissate dal DPCM dell’8 marzo ed estese a tutto il territorio nazionale con il DPCM del 9 marzo. Tra queste l’obbligo di chiusura nei giorni prefestivi e festivi di tutte le medie e grandi strutture commerciali che non vendono generi di prima necessità. Escluse dalla chiusura i supermercati e le farmacie anche se ubicate nei centri commerciali.

Verranno, inoltre, controllati spiagge, parchi e aree verdi per evitare che si verifichino assembramenti di persone. Pronte, poi, anche delle postazioni di street control presso le quattro vie principali di accesso alla città, con i trasgressori che saranno convocati presso il comando della Polizia locale per chiarire la propria posizione.

Si raccomanda, infine, agli esercizi commerciali che dovranno vigilare su numero di avventori contingentando gli ingressi presso le proprie attività; far mantenere ogni contatto sociale ad una distanza interpersonale di un metro e vigilare sulle arre prospicienti alle attività affinché gli avventori adottino un comportamento civile e corretto nel rispetto di quanto dettato dalla normativa.

Inoltre, sono state organizzare dalla Polizia Locale di Nettuno e dai volontari della Protezione Civile delle squadre impegnate nel monitoraggio territorio comunale e per informare la popolazione sulle misure da adottare per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19.

Personale sarà a disposizione presso il PIT di lungomare Matteotti per distribuire il materiale informativo con il decalogo delle regole da seguire in adempimento al DPCM del 9 marzo e alle direttive regionali. Hanno aderito a questo servizio in favore della cittadinanza Le Guardie Zoofile, l’Associazione di Protezione Civile Nettuno e l’ANC.

Al fine di garantire i servizi resi dagli uffici comunali e tutelare la salute sia degli utenti che dei prestatori di servizi, in ordine a quanto prescritto dal DPCM 8 marzo e dal DPCM 9 marzo e dalle direttive impartite dalla Regione Lazio a decorrere, da ieri, 10 marzo sarà possibile accedere agli uffici comunali esclusivamente previo appuntamento telefonico ai recapiti che forniamo in allegato.

