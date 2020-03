Coronavirus, a Nettuno stop alla rappresentazione della Passione di Cristo

Nettuno – Alla luce della pubblicazione del Dpcm dell’8 marzo, con particolare riferimento alla lettera g) “sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”, l’Amministrazione comunale di Nettuno fa sapere che non sarà possibile svolgere la Sacra Rappresentazione della “Passione di Cristo” XLII Edizione, e tutti gli eventi ad essa correlati.

(Il Faro online)