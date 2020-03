Coronavirus, a Sabaudia aperto il Centro operativo comunale

Sabaudia – Il sindaco Giada Gervasi, con ordinanza n.10 del 10 marzo 2020, ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per assicurare, nell’ambito del territorio di Sabaudia, la direzione e il coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione in seguito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

Il Centro Operativo è la struttura prevista dalla legge per il coordinamento di tutte le azioni volte a garantire la sicurezza delle persone e del territorio e la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi regionali e nazionali di Protezione Civile e con gli altri Enti. In particolare, il provvedimento delinea undici aree, con relativi responsabili, che garantiscono supporto in tema di: informazione alla popolazione, attivazione del volontariato locale, pianificazione e organizzazione dei servizi essenziali, assistenza alla popolazione e alle attività scolastiche, organizzazione delle strutture operative locali e viabilità e risorse in termini di mezzi e materiali.

È stato attivata anche una utenza telefonica mobile al fine di assicurare alla cittadinanza un contatto diretto ed immediato con il Comune di Sabaudia. La suddetta linea, attiva da oggi al numero 366-8116050, è attiva unicamente per emergenze e richieste di supporto a persone con più di 65 anni e/o aventi gravi o particolari patologie. Per le stesse richieste di supporto è attivo anche il numero del Gruppo di Protezione Civile: 348-6632145. Per emergenze di tipo sanitario è necessario contattare il medico di base o il numero utile 800118800 (oppure 112 unicamente per chi ha per prefisso telefonico il numero 06).

Si ricorda che è attivo il servizio di spesa e/o acquisto medicinali a domicilio e/o ogni altra necessità, per tutte le persone con più di 65 anni o affette da patologie residenti nel territorio comunale. Per fruire del servizio è possibile contattare il numero 348-6632145, tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle ore 8 alle ore 16.

L’Amministrazione comunale e il sindaco ricordano che si è ufficialmente in stato di emergenza diffusa, pertanto invitano a seguire tutte le prescrizioni governative e degli organi competenti, restando a casa il più possibile e limitando gli spostamenti, anche nell’ambito del medesimo territorio comunale: ci si può muovere unicamente per esigenze di lavoro, per situazioni di necessità e per motivi di salute.

(Il Faro on line)